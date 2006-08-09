Где и с кем отпразднует сегодня день рождения Кучма

Сегодня день рождения двух известнейших украинских политиков-пенсионеров - экс-президента Леонида Кучмы и экс-мэра столицы Александра Омельченко. Родились они оба 68 лет назад.

Леонид Кучма, по данным источников газеты "Сегодня" , намерен отпраздновать день рождения в Крыму на даче в Форосе. По другим сведениям он уже под вечер будет в Киеве на матче "Динамо - Фенербахче".

Александр Омельченко свой день рождения отметит также в Форосе и даже есть сведения, что политики намерены праздновать вместе. Как рассказал газете "Сегодня" источник из окружения Сан Саныча, весь последний месяц экс-мэр провел на своей пасеке в Черкасской области, периодически наезжая в столицу для деловых встреч. Говорят, он ищет себе место в исполнительной власти.