Янукович взял себе пресс-секретарем директора с УТ-1?

Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА планируется назначить Дениса ИВАНЕСКО.

Об этом УНИАН сообщили источники из окружения В.ЯНУКОВИЧА.

Собеседники агентства не сообщили о причинах такого решения.

Как известно, в последнее время пресс-секретарем В.ЯНУКОВИЧА был Родион МИРОШНИК.

Д.ИВАНЕСКО до последнего времени работал в должности директора ТВО «Новости» на Первом национальном телеканале.