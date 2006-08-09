Янукович взял себе пресс-секретарем директора с УТ-1?
09:16, 09 августа 2006Политика
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Об этом сообщили источники из окружения премьера
Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА планируется назначить Дениса ИВАНЕСКО.
Об этом УНИАН сообщили источники из окружения В.ЯНУКОВИЧА.
Собеседники агентства не сообщили о причинах такого решения.
Как известно, в последнее время пресс-секретарем В.ЯНУКОВИЧА был Родион МИРОШНИК.
Д.ИВАНЕСКО до последнего времени работал в должности директора ТВО «Новости» на Первом национальном телеканале.
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