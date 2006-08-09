УНП планирует уличные акции

Украинская народная партия планирует уже в сентябре начать уличные акции для защиты украинской государственности и демократии. Об этом заявил лидер УНП Юрий КОСТЕНКО в интервью Би-Би-Си.

Он отметил, что Украинская народная партия, провозглашая оппозицию действующей власти, разрабатывает сейчас ряд мероприятий, направленных на то, чтобы сплотить украинского патриотического избирателя вокруг идеи защиты украинских ценностей.

“Для защиты украинской государственности и демократии мы планируем осуществить целый ряд уличных акций, с помощью которых можно было бы противодействовать всему тому, что делается в Верховной Раде”, - сказал он.

Лидер УНП отметил, что “коалиция, как бы она себя не называла, носит откровенно пророссийский характер. И с другой стороны, именно эта коалиция в наибольшей мере будет использовать антидемократические методы управления государством”.

По убеждению Ю.КОСТЕНКО, чтобы Украина окончательно не отказалась от своей европейской и демократической перспективы, нужно возвращаться к уличным методам работы, “которые мы начинали в 1988 году во времена тоталитаризма”.

“Это курс Украинской народной партии”, - подчеркнул он.

Ю.КОСТЕНКО уточнил, что тактика УНП – “это не только Майдан киевский, мы уже в сентябре будем проводить ряд мероприятий во всех без исключения областях Украины «Защитим украинское».

“Мы будем присутствовать всегда и везде, где можно будет показать избирателю абсурдность этой властной команды, которая может привести страну к катастрофе”, - подчеркнул он.

Ю.КОСТЕНКО также сообщил, что Украинская народная партия будет формировать правую оппозицию. “Не в целом сборную "солянку", а правую оппозицию, потому что именно отсутствие правых в Верховной Раде, отсутствие в действиях предыдущего либерального правительства именно правоцентристского направления и привело к этому страшному украинскому кризису”, - сказал он.

Лидер УНП выразил сомнение, что в Верховной Раде удастся сформировать мощную оппозицию. “Во-первых, еще нет закона об оппозиции. Во-вторых, политические силы, которые есть в трех мегаблоках Верховной Рады, не формировались на идеологических принципах. И поэтому Партия регионов сформирует к осени мощное большинство, которым будет управлять административно”, - отметил он.

По поводу возможности общего будущего в оппозиции УНП и БЮТ Ю.КОСТЕНКО не исключает определенного сотрудничества этих двух политических сил, однако сомневается в возможности объединения в единый оппозиционный блок.

“Если бы Блок Юлии Тимошенко боролся не за должности, а за идею, то мы, без сомнения, были бы ближайшими соратниками, как это было несколько лет назад, когда мы положили начало формированию той коалиции, которая привела к власти Виктора ЮЩЕНКО. Но впоследствии Блок Юлии Тимошенко откровенно занял позицию борьбы за власть как таковую, а не за преобразование Украины в современное европейское государство”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Он считает, что в этой ситуации, без сомнения, какое-то сотрудничество будет, однако УНП и БЮТ будут разными частями украинской оппозиции. “Учитывая идеологическую направленность «Батькивщины», являющейся основой БЮТ, на социал-демократию, считаем необходимым формировать именно правую часть украинской оппозиции, которая бы стояла на откровенно национальных позициях, на европейских позициях, и в таком плане мы готовы сотрудничать с теми, кто будет эти идеалы поддерживать”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.