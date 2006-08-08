УНП заявляет о переходе в оппозицию

Украинская народная партия заявляет о своем переходе в оппозицию и призывает все патриотическо-государственные силы к объединению.

Об этом говорится в заявлении УНП, переданном УНИАН пресс-службой партии.

УНП заявляет, что «сформированное Верховной Радой правительство является откровенным реваншем тех политических сил, которые были отстранены от власти Помаранчевым Майданом».

В документе отмечается, «к сожалению Универсал национального единства, который создавался якобы с добрыми намерениями, не имеет никакого правового статуса, а является лишь декларативным документом, которым воспользовались антиукраинские силы во главе с ЯНУКОВИЧЕМ, коммунистами и социалистами, чтобы прийти к власти».

«В состав новоизбранного правительства, - сказано дальше в заявлении, - вошли те лидеры прежнего режима, которые осуществляли зафиксированную Верховным Судом фальсификацию президентских выборов 2004 года; лидеры тех политических сил, в программных документах которых содержатся антиконституционные и антигосударственные нормы (о статусе языков, о федерализме, о стратегическом внешнеполитическом курсе). Часть из “новых чиновников” – это печально известные со времен КУЧМЫ политики, против которых возбуждались уголовные дела, олигархи и авантюристы от бизнеса».

«Кого же мы видим в новом правительстве? – отмечает УНП. - ТАБАЧНИК – известный антиукраинскими действиями, а также причастностью к исчезновению архивных ценностей;. КЛЮЕВ – причастный к фальсификациям результатов выборов; БОЙКО – известный пророссийской политикой в энергетической отрасли; РУДЬКОВСКИЙ – пренебрег волеизъявлением жителей Чернигова».

«К тому же, - по мнению авторов заявления, - правительство сформированного в условиях, когда коалиция нового формата (с участием “Нашей Украины”) еще не создана, а, следовательно, – кто же несет ответственность за новоизбранное правительство – антикризисная коалиция?”

В этом контексте УНП заявляет, что “с формированием правительства, в составе которого откровенно преобладают политики-приспособленцы, известные своими антигосударственными позициями и игнорированием украинских законов, встает острая потребность в создании национально-демократического фронта защиты государства, завоеваний национальной демократии”.