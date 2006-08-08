Януковича сравнили с генералом Власовым

Общественная организация "Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия"" считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, подписав Универсал национального единства, обманул своих избирателей и "поставил крест на идеях федерализма, русского языка как второго государственного, двойного гражданства и ЕЭП".

Об этом говорится в заявлении Народного фронта "Севастополь-Крым-Россия", текст которого был передан УНИАН.

"Партия регионов в лице ЯНУКОВИЧА отказалась от своих главных предвыборных обещаний. Это не удивительно, потому что уже давно просматривалось стремление верхушки регионалов выгодно продать своих избирателей в обмен на портфели", - говорится в заявлении радикального фронта "Севастополь-Крым-Россия". Как отмечается, "апофеозом цинизма" стали поддержка В.ЯНУКОВИЧЕМ курса Президента на дальнейшую интеграцию в НАТО и разрешение иностранным войскам проводить учения на территории Украины.

В этой связи, по мнению руководства Народного фронта "Севастополь-Крым-Россия", между действиями В.ЯНУКОВИЧА есть "определенные исторические параллели и ассоциации" с действиями генерала Власова. "В свое время против советского народа вместе с гитлеровцами воевала... армия генерала Власова, которого фашистам удалось сломать и склонить к сотрудничеству. Также в свое время сломали и ЯНУКОВИЧА, который после третьего тура президентских выборов встал на колени на площади в Донецке и этим поставил на колени весь Юго-Восток, в то время, когда народ ждал от него решительных действий", - отмечается в заявлении. Народный фронт считает, что у В.ЯНУКОВИЧА "нет Родины, нет принципов и идеалов", лидер "регионалов" "спасает и защищает сейчас интересы выдвинувшего его олигархического клана". "Вынуждены заявить, что крымчане будут стоять до конца и не допустят на полуостров натовских вояк.

Данное заявление подписано координатором Народного фронта Валерием ПОДЪЯЧИМ.