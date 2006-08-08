Витренко считает, что Януковича ”посадили на крючок”

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО считает, что Универсал национального единства обязал всех подписантов документа к реализации в Украине пронатовского, прозападного курса Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Н.ВИТРЕНКО, подписание 4 августа Универсала национального единства продемонстрировало, что “подписан пакт предательства православно-словянской цивилизации и ликвидация суверенитета Украины”. Она подчеркнула, что хотя универсал является неконституционным документом, он “связал руки всем партиям”, подписавшим его, поскольку принуждает их выполнять то, что нужно Президенту Украины. “И не столько даже ему лично, сколько заказчикам оранжевого переворота в Украине – режиссерам всех преобразований в Украине за последние 15 лет – США. Вот почему родился сам универсал”, - отметила Н.ВИТРЕНКО.

По ее мнению, подписанием этого документа Партия регионов, Социалистическая и Коммунистическая партии предали своих избирателей. “Перед выборами каждая партия предлагала свою программу развития страны, свое видение решения проблемных вопросов в стране, но после подписания универсала они все объединились вокруг позиции ЮЩЕНКО. Все. Потому что ТИМОШЕНКО даже не подписав универсал, тем не менее, сказала, что поддерживает все его положения”, - подчеркнула Н.ВИТРЕНКО.

При этом лидер ПСПУ также подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО имеет достаточно рычагов для того, чтобы условия договора находили поддержку со стороны как Виктора ЯНУКОВИЧА, так и Верховной Рады. “Если же ЯНУКОВИЧ и его окружение попробуют ослушаться и нарушить нормы универсала, ЮЩЕНКО тогда получает право отозвать свою подпись, включить “дубинки” непосредственной расправы как с Кабинетом министров, так и с Верховным Советом”, - сказала Н.ВИТРЕНКО. Т.е. Конституционный Суд может признать неконституционными изменения к Основному Закону, что даст Президенту полномочия отправить в отставку Кабинет Министров. В свою очередь “агрессивные БЮТовцы” могут в нужный момент объединиться с “Нашей Украиной” и сделать все, чтобы произошел роспуск ВР.

“Т.е. в принципе, ЯНУКОВИЧА посадили на такой крючок, что он с него не спрыгнет”, - подчеркнул лидер ПСПУ.

Как подчеркнула Н.ВИТРЕНКО, в главном пункте универсала - о вступлении Украины в НАТО - предполагается, что это происходит “без всякого решения парламента и референдума”. Она объяснила, что в тексте универсала идет посылка на Закон “Об основах национальной безопасности Украины”, принятом парламентом Украины в июне 2003 г.

“Этот закон, принятый 319 голосами, предусматривает в статье 6-й в качестве приоритетов национальной безопасности интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и в евроатлантическое безопасное пространство. В статье 8 этого же закона еще более жестко и абсолютно однозначно записано, что основными направлениями государственной политики по вопросам национальной безопасности является обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейкой и региональной системах коллективной безопасности, получение членства в Европейском Союзе и организации Североатлантического договора”, - сообщила она, отметив, что еще в том году парламент Украины показал свое “натовское лицо”, поскольку против закона проголосовали только три человека.

“Ссылка Президента на этот закон – это напоминание, что мы все повязаны кровью, и напоминание того, что за рамки закона идти он не позволит”, - также подчеркнула лидер ПСПУ. По ее мнению, решение вопроса относительно вступления в НАТО по результатам референдума, который проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур, является условностью, так как до этого момента будет утвержден и реализован План действий по членству в НАТО. Подписание Плана действий по членству в НАТО – это, по ее словам, полный мониторинг НАТО всех сфер жизни общества, всех регионов Украины, всех структур власти.

Кроме того, Н.ВИТРЕНКО подчеркнула, что пункт универсала об интеграционном процессе Украины в Единое экономическое пространство записан лишь для того, чтоб “снять напряжение в обществе, обмануть юго-восток”. Поскольку в другом пункте универсала идет речь о вступлении во Всемирную торговую организацию, а, как утверждают экономисты, невозможно быть в ВТО и в ЕЭП, поскольку “это взаимоисключающие понятия, это взаимоисключающие векторы”, - подчеркнула лидер ПСПУ. А в 26 пункте универсала предполагается “безотлагательное принятие необходимых для вступления в ВТО изменений в законодательство и вступление в эту организацию до конца 2006 г. на приемлемых для Украины условиях”, - добавила Н.ВИТРЕНКО

По ее словам, в универсале объявлена еще более жесткая война русскому языку, полностью выпала идея федерализма.

“В целом на круглом столе никакой системной альтернативы позиции ЮЩЕНКО не прозвучало из уст никакой партии”, - отметила Н.ВИТРЕНКО и заявила, что возглавляемая ею партия является на сегодняшний день единственной системной идеологической оппозицией в Украине.

“Президиум ЦК ПСПУ подтвердил свою жесткую системную идеологическую оппозиционность курсу реформ, проводимых Президентом Украины ЮЩЕНКОМ, поддержанным путем подписания универсала “Нашей Украиной”, Партией регионов, Соцпартией и Компартией и, по сути, одобренной БЮТ. Т.е. мы подчеркиваем, что именно мы - ПСПУ- являемся идеологической системной оппозицией в Украине. И в этом наше отличие от БЮТ, которые есть конкурентами нынешней провластной группировке”, - сказала Н.ВИТРЕНКО.