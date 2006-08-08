Качинский пригласил Януковича в Польшу
18:16, 08 августа 2006Политика
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Обсудить вопрос достройки нефтепровода Одесса-Броды
Председатель Совета министров Республики Польша Ярослав КАЧИНСКИЙ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провели телефонный разговор.
Сообщение об этом содержится на Правительственном портале.
Согласно сообщению, Я.КАЧИНСКИЙ поздравил В.ЯНУКОВИЧА с назначением на должность премьер-министра и пригласил посетить Польшу в ближайшее время.
“Была достигнута предварительная договоренность об однодневной рабочей поездке премьер-министра Украины, в ходе которой планируется обсудить пути активизации двусторонних отношений и вопросы достройки нефтепровода Одесса-Броды до Полоцка”, - отмечается в сообщении.
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