Качинский пригласил Януковича в Польшу

Председатель Совета министров Республики Польша Ярослав КАЧИНСКИЙ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провели телефонный разговор.

Сообщение об этом содержится на Правительственном портале.

Согласно сообщению, Я.КАЧИНСКИЙ поздравил В.ЯНУКОВИЧА с назначением на должность премьер-министра и пригласил посетить Польшу в ближайшее время.

“Была достигнута предварительная договоренность об однодневной рабочей поездке премьер-министра Украины, в ходе которой планируется обсудить пути активизации двусторонних отношений и вопросы достройки нефтепровода Одесса-Броды до Полоцка”, - отмечается в сообщении.