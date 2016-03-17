Парламентские слушания по стратегии реинтеграции Крыма решено провести аж в июне
18:12, 17 марта 2016Политика
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Верховная Рада приняла постановление о проведении парламентских слушаний на тему “Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь: проблемные вопросы, пути, методы и способы”.
Рада в июне проведет слушания по стратегии реинтеграции Крыма / panoramio.com
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления №4065 проголосовали 229 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
ВР решила провести такие слушания в зале пленарных заседаний 15 июня 2016 года в 15:00.
Постановлением предусмотрено пригласить к участию в парламентских слушаниях представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных учреждений, общественных и международных организаций.
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