Парламентские слушания по стратегии реинтеграции Крыма решено провести аж в июне

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления №4065 проголосовали 229 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР решила провести такие слушания в зале пленарных заседаний 15 июня 2016 года в 15:00.

Постановлением предусмотрено пригласить к участию в парламентских слушаниях представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных учреждений, общественных и международных организаций.

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