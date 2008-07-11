В ЦРУ считают, что политический кавардак в Украине надолго

Политическая нестабильность в Украине будет продолжаться еще долго.

Об этом говорится в опубликованном в газете «Сегодня» (№ 151 от 11 июля 2008 года) докладе Центрального разведывательного управления об угрозах безопасности США, который разведывательные службы ежегодно предоставляют в сенатский Комитет по военной службе.

Аналитики ЦРУ считают, что политическая нестабильность в Украине будет продолжаться еще долго, и это является главной проблемой нашей страны.

«В течение вот уже многих месяцев Украина испытывает проблемы на внутриполитической арене. Однако борьба за власть между различными фракциями ведется в границах той политической системы, которая образовалась после Оранжевой революции, что уменьшает вероятность применения насилия», - говорится в докладе.

В документе, оценивающем угрозы США состоянием на февраль 2008 года, в качестве самых опасных называется международный терроризм – речь идет о деятельности международной террористической сети «Аль-Каида» и вооруженной ливанской шиитской организации «Хезболла»; распространение в Иране и КНДР оружия массового уничтожения; нестабильность в Ираке, Афганистане и Пакистане; проблемы политической стабильности в Европе, на Африканском Роге, Ближнем Востоке и в Евразии; стремление иных государств усилить свой антиспутниковый потенциал; рост мировых цен на энергию и продовольствие и прочее.

В этом же документе проанализирована ситуация в РФ и Украине, а также их влияние на мировую политику.

В докладе упоминается Россия как одна из стран, представляющих опасность для ведущих держав мира. По мнению аналитиков ЦРУ, РФ, Китай и страны ОПЕК используют свой финансовый и рыночный потенциал для достижения политических целей, которые могут представлять угрозу безопасности США. Также указывается, что Россия, наряду с Китаем, обладает техническими возможностями, необходимыми для ведения кибервойны против инфраструктуры США.