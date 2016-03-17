Могерини назвала аннексию Крыма прямым вызовом международной безопасности

В ЕС напомнили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза.

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«Прошел год со времени проведения незаконного и неправомерного "референдума" и последующей аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Европейский Союз остается твердо преданным суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

«Европейский Союз в который раз не признает и продолжает осуждать акт нарушения международного права. Аннексия Крыма и Севастополя Российской Федерацией является также прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств», - заявила Могерини.