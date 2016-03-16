МИД Турции выступил с резким заявлением во вторую годовщину аннексии Крыма

"Мы вновь заявляем, что Турция не признает и осуждает незаконный "референдум", проведенный 16 марта 2014 года в Крыму, и последовавшую за этим незаконную аннексию полуострова со стороны Российской Федерации, что является грубым нарушением норм международного права", - сообщается в письменном заявлении МИД Турции, передает агентство Anadolu.

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В заявлении подчеркивается, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а нынешняя ситуация на полуострове не имеет никакой юридической силы с точки зрения Турции.

"За два года, прошедшие с момента незаконной аннексии Крыма, ситуация с правами человека на полуострове постоянно ухудшается. Факты давления и сепаратистская политика в отношении различных групп населения, в особенности крымских татар, а также на органы СМИ, нашли отражение в объективных докладах делегаций, которые международное сообщество смогло направить на полуостров. Данная ситуация продолжает оставаться источником обеспокоенности. Мы вновь и решительно повторяем призыв к прекращению данной политики давления", - говорится в заявлении.