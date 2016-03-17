На депутата от "Самопомочи" Войцицкую совершено покушение, ей выделят госохрану

Народному депутату от "Самопомочи" Виктории Войцицкой будет выделена государственная охрана после попытки поджога ее дома этой ночью.

Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в Facebook.

"Этой ночью пока не установленными лицами была осуществлена попытка поджога дома и автомобиля народного депутата Украины Виктории Войцицкой. Во двор дома злоумышленниками было брошено две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала в автомобиль, стоящий в нескольких метрах от дома, который, по счастливой случайности, не загорелся и не взорвался", - отметил он.

Читайте такжеСМИ: Друг Кернеса получил более десятка пуль, в том числе две в голову

По словам Геращенко, скорее всего, целью злоумышленников было "запугать народного депутата и заставить ее таким образом отказаться от ее планов по работе в Верховной Раде".

"Но будут также изучены и все остальные возможные версии. По факту попытки поджога дома Виктории Войцицкой начато уголовное производство. На месте преступления работает оперативно-следственная группа. По заявлению Виктории Войцицкой ей будет выделена государственная охрана", - отметил Геращенко.