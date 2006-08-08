Тарасюк рассказал о Макухе

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК положительно оценивает назначение Владимира МАКУХИ на должность министра экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«В целом я могу положительно охарактеризовать нового министра экономики, он имеет хороший опыт в вопросах, касающихся проработки правовой базы Единого экономического пространства, хорошо осведомлен в вопросах взаимоотношений с мировыми финансовыми институтами, а также с вопросами энергетической безопасности Украины», - сказал Б.ТАРАСЮК. При этом он добавил, что «в его лице мы нашли коллегу, с которым легко найти взаимопонимание».

Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли В.МАКУХА является сторонником вхождения Украины в ЕЭП, Б.ТАРАСЮК отметил, что из сотрудничества с В.МАКУХОЙ он не “сделал такого вывода”.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что В.МАКУХА имел опыт работы в Министерстве экономики, где работал начальником управления и оттуда был назначен руководителем торгово-экономической миссии Посольства Украины в США. По мнению Б.ТАРАСЮКА, это дало возможность В.МАКУХЕ приобрести опыт взаимодействия со структурами МИД. «Очевидно, это было основанием приглашения его на должность заместителя министра иностранных дел, и, как заместитель, он отвечал за вопросы экономического сотрудничества».

Справка УНИАН. В.МАКУХА был назначен Верховной Радой на должность министра экономики Украины 4 августа. До утверждения на эту должность он работал Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Японии. Еще раньше – с июля 2004 года по апрель 2005 года - В.МАКУХА занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.