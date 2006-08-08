Тарасюк назвал вероятную дату референдума по НАТО

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что референдум по вопросу вступления Украины в НАТО может состояться не раньше 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил в интервью журналистам.

«По моему мнению, это может быть не раньше 2008 года», - сказал он.

По убеждению Б.ТАРАСЮКА, референдум должен состояться тогда, когда будут выполнены все необходимые процедуры – участие Украины в Плане действий относительно членства в НАТО, информирование общества об отношениях с НАТО и когда общество будет готово к такому референдуму.

Министр также отметил, что процесс формирования нового правительства в Украине в известной мере замедлил процесс развития отношений Украины с НАТО и динамику, которую удалось достигнуть в течение прошлого года.

Б.ТАРАСЮК отметил, что вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО не утратил своей актуальности. По его словам, об этом будет идти речь во время визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель и встрече с руководством НАТО в середине сентября. При этом министр отметил, что рановато ставить вопрос о членстве Украины в НАТО в этом или следующем году.