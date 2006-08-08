Свой первый зарубежный визит Янукович осуществит в Москву?

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК не исключает, что свой первый визит премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, осуществит ли свой первый визит В.ЯНУКОВИЧ в Россию, Б.ТАРАСЮК ответил: «Думаю, что да».

При этом он отметил, что не может назвать окончательную дату визита, поскольку эта дата должна быть объявлена обеими сторонами по взаимному согласию и пока еще договоренности об объявлении даты нет. Б.ТАРАСЮК отметил, что в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ примет участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества, который является вторым по значению важнейшим органом в рамках межгосударственной комиссии ЮЩЕНКО-ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ после своего избрания премьером заявил, что намерен осуществить первые зарубежные визиты в Брюссель, Москву и Вашингтон.

«Первые визиты – это Брюссель, Москва, США», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что сейчас не готов ответить, когда именно эти визиты состоятся.