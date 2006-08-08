Янукович переносит вступление в ВТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручит новому правительству изучить законопроекты, которые должна принять Верховная Рада для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время представления новоназначенного министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

“Я дам задание, чтобы законопроекты, которые внесены в ВР предыдущим правительством, внимательно изучили, насколько они отвечают требованиям ВТО, и есть ли необходимость по этим законопроектам организовывать общественные слушания и согласованы ли они с объединениями товаропроизводителей”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил необходимость “сознательного” вступления Украины в ВТО, чтобы потом власть не получила негативную оценку этого решения со стороны товаропроизводителей и общественности. «Есть достаточно болезненные вопросы для наших товаропроизводителей, и есть возможность договариваться с нашими партнерами при подписании соглашения при вступлении в ВТО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. В частности, по его убеждению, переход на нулевые ставки при ввозе товаров можно отсрочить на несколько лет, что позволит товаропроизводителям адаптироваться к новым условиям.

Премьер также отметил, что еще не встречался со специалистами, которые занимаются вопросами вступления в ВТО, но пообещал в ближайшее время встретиться и дать оценку сроков завершения этой работы. При этом он заверил, что правительство будет стремиться закончить ее в ближайшее время. По словам В.ЯНУКОВИЧА, вопрос вступления Украины в ВТО «нужно решать в 2007 году, если не успеем в этом году». Он отметил, что Украина заинтересована в этом, поскольку ее экономика экспортно ориентирована. По словам министра, около 60% продукции, производимой в Украине, экспортируется. И украинские экспортеры работают в условиях дискриминации, они чувствуют давление по многим товарным группам во многих странах мира.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

В настоящее время Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем. 31 мая с.г. в Женеве Украина и Китайский Тайпей (Тайвань) парафировали дополнения по тарифным обязательствам к двустороннему договору о взаимном доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, которые начались в 1946 году.

В настоящее время в состав ВТО входят 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга.

Раньше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что уже осенью 2006 года Украина вступит в ВТО.