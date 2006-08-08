Кинах заряжается динамизмом от джаза

Украинский союз промышленников и предпринимателей третий год подряд поддерживает международный фестиваль "Джаз Коктебель".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, фестиваль будет проходить неподалеку от Феодосии в п.г.т. Коктебель с 14 по 17 сентября 2006 года.

По словам председателя крымской организации УСПП Александра БАТАЛИНА, центральный офис УСПП с удовольствием поддерживает джазовый фестиваль, поскольку эмоциональность и динамизм джаза отображают личность современного промышленника и предпринимателя.

Также, как сообщил А.БАТАЛИН, при участии президента УСПП, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Анатолия КИНАХА в рамках проведения фестиваля планируется проведение круглого стола по обсуждению проблемных и перспективных вопросов развития малого и среднего бизнеса АР Крым.