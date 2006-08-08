Феодосия повернулась лицом к НАТО

Сегодня Хозяйственный суд Автономной Республики Крым удовлетворил исковое заявление постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадия МОСКАЛЯ к Феодосийскому городскому совету.

Как сообщила УНИАН советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА, суд признал незаконным и отменил решение Феодосийского городского совета о том, что территория Феодосии объявлена “территорией без НАТО”.

Остальные городские советы, которые принимали подобные решения, после предписания постоянного представителя Президента самостоятельно отменили его, не доводя данный вопрос до судебного разбирательства.

В связи с этим представитель главы государства выражает надежду и просит крымский парламент отозвать свое заявление от 6 июня 2006 года “Об объявлении Крыма территорией без НАТО”, поскольку в п.27 “Универсала национального единства” говорится: “Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины», а также в связи с тем, что ВР Украины одобрила Закон «Об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях».

Напомним, 27 мая в порт Феодосии прибыло судно «Эдвантидж», на борту которого были строительные материалы и спецтехника для совершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМСУ. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников учений «Си Бриз-2006».

По прибытии груза некоторые политические силы Крыма организовали протестные акции, заявляя, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

29 мая горсовет Феодосии принял решение объявить Феодосию «территорией без НАТО». Кроме того, «территориями без НАТО» признаны Ленинский район, поселок Партенит. «Территорией без НАТО» ВР автономии объявила весь Крым.

4 августа Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях».