В СБУ рассказали, сколько получили оккупанты на Луганщине из России на выплату пенсий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.

Представитель СБУ рассказал о статистических данных, характеризующих социально-экономическую ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

“Если говорить о динамике пенсионных выплат, то нами зафиксировано перечисление примерно 500 миллионов российских рублей в так называемого пенсионный фонд “ЛНР”, и сейчас остаток средств на счетах так называемого пенсионного фонда составляет чуть больше 1 миллиарда российских рублей”, - сказал Ткачук.

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Он сообщил, что, по аналитическим оценкам, средняя стоимость минимального набора продуктов питания на оккупированных территориях выше украинских цен на 30%, средний размер зарплаты меньше на 25%, а минимальная пенсия меньше украинской примерно на 35%.

“По нашим данным, на начало марта 2016 года фактическое выполнение так называемого бюджета “ЛНР” составляет 53% от запланированного, то есть фактически половину от того, что они пытались собрать, скажем так, получить от Российской Федерации”, - сказал Ткачук.

В этой связи он добавил, что ситуация с невыполнением оккупантами их "местных бюджетов" очень критическая.

"Можно так сказать – более 80% поступлений не попали в запланированные оккупационными властями поступления местных бюджетов”, - отметил Ткачук.