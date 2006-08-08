Американский посол сделал реверанс перед донецкими

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что Донецк "сейчас будет играть очень важную роль в политике страны и Киева".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня в Макеевке во время церемонии передачи гуманитарной помощи государственного департамента США.

"Мне очень приятно наблюдать тот прогресс, который произошел в Украине за последнее время, которого достигла страна и ее люди. Конечно, в Киеве сейчас очень интересные и увлекательные времена с политической точки зрения. И Донецк сейчас будет играть очень важную роль в политике страны и Киева", - сказал У.ТЕЙЛОР.

Он также отметил, что ему "очень приятно посетить сегодня Донецк и Макеевку, для того, чтобы встретиться с людьми, поговорить об их жизни, для того, чтобы узнать, как лучше продолжать сотрудничество дальше".