В "Народном фронте" заявили, что Яценюк не видит необходимости уходить в отставку

Премьер-министр Арсений Яценюк на сегодня не видит необходимости уходить в отставку.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «Народного фронта» Остап Семирак ссылаясь на воскресное обращение действующего главы правительства.

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«Юридических оснований парламент сегодня не имеет для того, чтобы голосовать за отставку правительства. На прошлой сессионной неделе парламент использовал эту свою единственную пулю и показал, что в парламенте нет большинства, которое хочет изменить правительство», - отметил Семирак.

«Единственный, кто может сегодня инициировать отставку правительства, - это сам премьер-министр, который подаст заявление, но понимая последнее обращение премьер-министра, которое было обнародовано вчера, я понимаю, что он готов принять любое решение парламента, но сам он не видит необходимости подавать в отставку и готов дальше работать», - подчеркнул он.