Ющенко может отменить политреформу?

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ считает, что Конституционный Суд может пересмотреть политическую реформу, исходя из статьи 152 Конституции Украины (законы и другие правовые акты по решению КС признаются неконституционными полностью или в отдельной части, если они не соответствуют Конституции или если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, утверждения или вступления их в силу – УНИАН).

Такое мнение В.ШАПОВАЛ высказал в интервью, опубликованном сегодня в газете «День».

«Это означает, что если будет представление, и если судьи посчитают, что действительно была нарушена процедура рассмотрения закона №2222 (Закон о политреформе - УНИАН), то все поправки, принятые в Закон «О Конституционном Суде Украины», не имеют значения. КС в своем решении может признать, что, исходя из норм Конституции, которая имеет более высокий правовой авторитет, суд принимает решения относительно конституционной реформы и одновременно признает неконституционными поправки к Закону «О Конституционном Суде Украины», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Кроме того, представитель Президента Украины в КС также предположил, что сейчас усилится внешнее влияние на избрание нового председателя Конституционного Суда. «В предыдущем составе попытки управлять этим процессом были, когда в первый раз выбирался председатель суда и когда избирали последнего главу Конституционного Суда. Кстати, в последнем случае эти попытки вмешательства со стороны определенных деятелей были нерезультативными. Сегодня ситуация иная по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Я думаю, что на этот раз внешнее влияние на избрание главы будет более сильным», - пояснил он.

В.ШАПОВАЛ считает, что от личности председателя могут зависеть сроки рассмотрения наиболее актуальных дел в Конституционном Суде. «Скажем так, глава суда по определенным субъективным мотивам может продержать актуальное дело, к примеру, на пять лет, а «материально интересное» дело может пустить в производство безотлагательно, и оно будет рассматриваться в первую очередь. У главы суда есть много рычагов для влияния на ход того или иного вопроса в КС. Например, увидев, что ход того или иного дела принимает «неправильное» направление, председатель может перенести его на три-четыре месяца. Иными словами, на сегодняшний день существует высокая заинтересованность политических сил в существовании рычагов управления главой суда», - добавил представитель Президента в КС.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 августа перед голосованием по кандидатуре премьер-министра приняла Закон Украины “О внесении изменения в раздел IV заключительные и переходные положения Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, которым отменено право КС проводить ревизию внесенных в декабре 2004 года изменений в Конституцию Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в этот же день подписал принятый закон.