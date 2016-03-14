Луценко: Мы давно ждем заявления Яценюка об отставке и сразу же предложим кандидатуру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

“Как только мы получим заявление об отставке премьер-министра, мы внесем следующую кандидатуру. И мы давно ждем этого момента. У нас есть и кандидатура, и программа, и голоса”, - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

16 февраля во время отчета Кабинета министров в Верховной Раде президент Петр Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич». Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения «Народный контроль».

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

13 марта Яценюк назвал политический кризис в Украине искусственным, указав два выхода из ситуации: либо президент и «БПП» поддерживают действующее правительство, либо берут на себя всю ответственность и «представляют новый состав Кабинета министров, нового премьер-министра, новую программу и проводят переговоры с парламентскими силами о поддержке как другого правительства, так и альтернативной программы».