Луценко: Мы давно ждем заявления Яценюка об отставке и сразу же предложим кандидатуру
Лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко заявляет, что “БПП” внесет свою кандидатуру на должность премьер-министра сразу после заявления об отставке нынешнего главы правительства Арсения Яценюка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.
“Как только мы получим заявление об отставке премьер-министра, мы внесем следующую кандидатуру. И мы давно ждем этого момента. У нас есть и кандидатура, и программа, и голоса”, - заявил Луценко.
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Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.
16 февраля во время отчета Кабинета министров в Верховной Раде президент Петр Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.
17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич». Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения «Народный контроль».
22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.
13 марта Яценюк назвал политический кризис в Украине искусственным, указав два выхода из ситуации: либо президент и «БПП» поддерживают действующее правительство, либо берут на себя всю ответственность и «представляют новый состав Кабинета министров, нового премьер-министра, новую программу и проводят переговоры с парламентскими силами о поддержке как другого правительства, так и альтернативной программы».