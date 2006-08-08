Депутат от БЮТ, обвиняемый в бандитизме, признал свою вину

Депутат Приднепровского райсовета Черкасс, обвиняемый правоохранительными органами в участии в разбое и бандитизме, признал свою вину. Об этом сообщил старший следователь прокуратуры Черкасской области Юрий КОСТРИЦА.

Как сообщалось, местные правоохранительные органы задержали депутата Приднепровского райсовета, который в марте 2006 года получил мандат по спискам Блока Юлии Тимошенко. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора области Снижана ЛЫСЕНКО, за совершение уголовного преступления правоохранительные органы разыскивали его 6 лет.

В официальном сообщении пресс-службы прокуратуры области говорится, что их ведомством «расследуется уголовное дело по обвинению 30-летнего депутата Приднепровской районной в г. Черкассы в совершении преступления, предусмотренного ст. 69 и ч. 2 ст. 86 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) - участие в банде и разбой».

Как сообщается, 5 декабря 2000 года задержанный в составе бандитской группировки, вместе с тремя сообщниками, совершил вооруженное нападение на автомобиль, загруженный папиросами производства Черкасской табачной фабрики. По словам старшего следователя прокуратуры области Юрия КОСТРИЦЫ, в отношении водителя преступники применили огнестрельное и холодное оружие и нанесли ему телесные повреждения. Они пытались захватить автомобиль, но были задержаны работниками милиции.

Единственным из участников группировки, которому удалось скрыться с места преступления, был в настоящее время задержанный депутат райсовета. 11 декабря 2000 года он был объявлен в розыск, в котором находился до сих пор. По информации прокуратуры, все это время его личность была известна правоохранительным органам, но он скрывался.

За прошедшее время два участника этого нападения были осуждены к 6 годам лишения свободы, еще один - руководитель группировки - к 8 годам.

Задержанному было предъявлено обвинение в бандитизме и разбое.

По данным Ю.КОСТРИЦЫ, задержанный депутат свою вину признал.