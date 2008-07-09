Гриценко: из батуринской идеи Ющенко выйдет не лицей, а монастырь

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает нецелесообразным создание в Батурине военного лицея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня после заседания комитета.

«В Украине, в областных центрах и Киеве на сегодняшний день функционируют 16 военных лицеев. Ежегодно они выпускают тысячи юношей, что является достаточным для обеспечения абитуриентами высших военных учебных заведений», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Вместе с тем, он предложил руководству государства обратиться к советскому опыту 1943 года, когда в крупных городах и культурных центрах государства был создан ряд суворовских и нахимовских училищ.

«Этот лицей фактически будет создан в поле, в селе. Сложно прогнозировать, как там будут развиваться юноши. Я считаю, что в таких условиях можно создать не военный лицей, а монастырь. Создание такого лицея в Батурине является очередной игрушкой Президента», - отметил председатель Комитета ВР.

В то же время он предположил, что на базе этого лицея можно было бы создать летний учебный центр для лицеистов военных учебных заведений, которые уже существуют в Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом поручил правительству создать в поселке Батурин (Черниговская область) военный лицей.

В частности, Кабинету Министров Украины было поручено принять в установленном порядке меры по созданию до 1 сентября 2009 года в поселке Батурин военного лицея на 1500 лиц для обучения и воспитания в нем учащихся 5-12 классов.

Председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины Борис АНДРЕСЮК сообщил, что в военном лицее в Батурине будут обучаться дети-сироты и дети из малоимущих или неблагополучных семей.