Вице-премьер Владимир Рыбак проведет селекторное совещание

Сегодня вице-премьер-министр Украины, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК проведет селекторное совещание по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону и по вопросу расчетов за энергоносители.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, представители средств массовой информации приглашаются на 17.30, по адресу г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 38.

Телефон – 8-050-310-77-72.