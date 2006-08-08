Британский эксперт считает, что Москва будет ”культивировать” Мороза

Старший научный сотрудник Центра исследований конфликтов оборонной академии Великобритании Джеймс ШЕРР считает, что Москва не может в полной мере доверять Виктору ЯНУКОВИЧУ из-за жестких интересов его окружения.

Такое мнение Дж.ШЕРР высказал сегодня в интервью газете «День».

«Для Москвы новое правительство в значительной степени будет более прогнозируемым чем «помаранчевое», но сильнее правительства КУЧМЫ и таким, которым не будет так легко манипулировать, как правительством ЮЩЕНКО. Поэтому Москва будет продолжать использовать обходные каналы, чтобы проникать, компрометировать и сеять раскол. И они будут культивировать А.МОРОЗА (Председателя Верховной Рады - УНИАН) как независимый фактор», - сказал Дж.ШЕРР.

Эксперт также считает, что Москва будет стараться проводить жесткую прагматичную многовекторную политику в отношении В.ЯНУКОВИЧА и Рината АХМЕТОВА. «Я надеюсь, что Запад будет рассматривать такую политику скорее как вызов, чем как оскорбление», - добавил он.