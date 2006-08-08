Кравчук дал совет Ющенко, Януковичу и Морозу

Сотрудничество Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА не приведет к еще большему кризису, если они «не будут рассматривать политику как семью».

Такое мнение выразил первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК в интервью газете «Столичные новости», опубликованном в № 30 от 8-14 августа с.г.

«Если они не будут рассматривать политику как семью, где есть свои бытовые отношения, то ужиться обязаны и могут», - сказал Л.КРАВЧУК, добавив, что «политика - это не чаепитие, где можно говорить о личных отношениях, есть отношения официально политические, которые регулирует Конституция».

Первый Президент Украины также отметил, что последние два года «с Конституцией никто не считается, и вот и сейчас какой-то Универсал хотят сделать выше ее».