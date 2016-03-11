Причиной смерти экс-советника Путина в Вашингтоне стала тупая травма головы - судмедэксперт
Бывший помощник президента России Владимира Путина, глава "Газпром медиа" Михаил Лесин, который был найден мертвым в гостиничном номере Dupont Circle в ноябре прошлого года, скончался от травмы головы тупым предметом.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Колумбия.
Кроме того, на теле Лесина были обнаружены тупые травмы шеи, туловища, рук и ног. Вместе с тем, в заявлении судмедэксперта отмечается, что характер смерти Лесина остается не установленным.
В полиции США сообщили, что расследование продолжается, но не уточнили является ли заключение экспертизы свидетельством преступления.
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В российском МИД отметили, что ждут от США разъяснений и подробностей о ходе расследования.
Напомним, что тело Лесина было обнаружено 5 ноября в номере отеля. Возможной причиной смерти, по сообщениям СМИ, считался сердечный приступ.
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