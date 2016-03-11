Причиной смерти экс-советника Путина в Вашингтоне стала тупая травма головы - судмедэксперт

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Колумбия.

Кроме того, на теле Лесина были обнаружены тупые травмы шеи, туловища, рук и ног. Вместе с тем, в заявлении судмедэксперта отмечается, что характер смерти Лесина остается не установленным.

В полиции США сообщили, что расследование продолжается, но не уточнили является ли заключение экспертизы свидетельством преступления.

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В российском МИД отметили, что ждут от США разъяснений и подробностей о ходе расследования.

Напомним, что тело Лесина было обнаружено 5 ноября в номере отеля. Возможной причиной смерти, по сообщениям СМИ, считался сердечный приступ.

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