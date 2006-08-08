Социалисты предлагают бютовцу покаяться

Фракция Социалистической партии Украины рекомендует депутату Олегу ЛЯШКО, «который допустил дискредитацию парламента своими безответственными заявлениями, извиниться перед людьми, которых он оскорбил».

Об этом говорится в заявлении СПУ, переданном УНИАН пресс-службой фракции.

В документе отмечается, «СПУ обращает внимание, что очередная информационная провокация против социалистов со стороны представителей Блока Юлии Тимошенко разоблачена благодаря откровенности самого же БЮТ». При этом представители СПУ напоминают, “что оппозиция в демократическом государстве предусматривает конструктивную критику, а не беспардонное хамство”.

“Депутат БЮТ О.ЛЯШКО с парламентской трибуны озвучил обвинения в подкупе руководства СПУ, сославшись на надежные источники в украинских спецслужбах и какие-то аудиозаписи, которые он передал в Генеральную прокуратуру, - говорится дальше в заявлении. - Понятно, бездарная клевета ЛЯШКО, которая прикрывается депутатской неприкосновенностью, очень быстро была раскрыта. В интервью журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО была вынуждена признать, что никаких фактов ЛЯШКО не имел, а его заявление было полностью безответственным, и базировалось лишь на неизвестных распечатках из какого-то анонимного интернет-сайта”.

“Генеральная прокуратура Украины также подтвердила, что слова Ляшко о доказательствах – блеф, и никаких записей ЛЯШКО так и не показал”, - отмечает СПУ и выражает сожаление, что “политика БЮТ в Верховной Раде строится на пустом компромате, который постесняется перепечатать любое уважающее себя издание”. «Печально, - отмечает в контексте СПУ, - что источником для анализа политической ситуации в Украине для БЮТа являются интернет-сайты из категории «развлечения для взрослых», где также показывают порнографические фильмы якобы с участием лидеров БЮТ, и размещено горы низкопробной клеветы об Украине и украинской политике”.

Как сообщал УНИАН, 24 июля депутат из фракции БЮТ О.ЛЯШКО заявил, что передал в Генпрокуратуру записи телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа Председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ Александра МОРОЗА членом Партии регионов Андреем КЛЮЕВЫМ.

Депутат от БЮТ рассказал, что получил от “сотрудника отечественных спецслужб” пленку с записью фрагментов двух телефонных разговоров А.КЛЮЕВА. Первый фрагмент - разговор А.КЛЮЕВА с одним из лидеров СПУ Н.РУДЬКОВСКИМ, второй – с неизвестным, который, по словам О.ЛЯШКО, проживает в Москве, и к которому А.КЛЮЕВ обращался на имя «Рубен». Именно в разговоре с этим неизвестным, на вопрос, как дела, А.КЛЮЕВ ответил, что теперь уже хорошо, поскольку «за 300 млн. долларов купил А.МОРОЗА».

В свою очередь, А.КЛЮЕВ отверг обвинения депутатов-«БЮТовцев» в подкупе А.МОРОЗА, и не исключил обращения в суд.

31 июля Верховная Рада утвердила персональный состав Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обвинений в подкупе народных депутатов.

5 августа в интервью радио “Свобода” Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что “те записи, которые обнародовал ЛЯШКО, он их взял из Интернета, из сайта, где всегда располагают материалы, которыми владея спецслужбы, это правда. Но это был интернет-сайт, он взял его, фактически, в открытой прессе”. Она также добавила: “Но на всякий случай мы проверили, как с 1 по 25 июля вообще переводились средства в наличные в Украине. Имею в виду, где они превращались в доллары, где их снимали со счетов именно наличными. Мы положили Президенту на стол полную справку, где конвертировались деньги, как они снимались, в каких объемах... И удивительным образом все, что прошло через донецкие филиалы банков и конвертационные центры, совпадает с суммой, которую назвал ЛЯШКО».