Россия как "рабами" пытается торговать пленными и заложниками - МИД Украины

Об этом сказал директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в эфире «5 канала».

«Относительно торговли ... то абсолютно согласен, сегодня РФ ... пытается торговать как «рабами» своими пленниками и заложниками. Сегодня видит это весь мир и те санкционные механизмы, которые накладываются на РФ и привязываются и к выполнению Минских договоренностей и к деоккупации Украины - это четкое свидетельство того, что эти инструменты работают и заставляют РФ к уступкам», - заявил он.

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«Есть еще некоторые возможности для того, чтобы решить этот вопрос (освобождение Савченко - УНИАН). Когда президент сказал, что нами делается все возможное - это значит, что задействовано не только Министерство иностранных дел и правительство, и Верховная Рада, и гражданское общество, а работают еще службы, которые пытаются найти выход из этой ситуации, и я надеюсь, что именно эта совместная работа приведет к положительному результату», - добавил Макеев.

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