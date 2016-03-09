Порошенко требует от России немедленно и без каких-либо условий освободить Савченко

14:04, 09 марта 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко требует от России немедленно и без каких-либо условий освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.

REUTERS

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Требуем немедленного, без каких-либо условий, освобождения Надежды и возвращения ее в Украину!», - написал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что продолжит сухую голодовку, поскольку она требовала от российского «правосудия» объявить приговор в течение семи дней.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта начала сухую голодовку, резко ухудшилось.

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