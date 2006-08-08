Регионы голосовали за Луценко ”сцепив зубы и закрыв глаза”

Один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев заявляет, что продолжает судиться с министром внутренних дел Юрием Луценко.

"Я с Луценко как гражданин продолжаю судиться, потому что он обжаловал решение Печерского суда. Он не хочет извиниться передо мной", - сказал Кушнарев в интервью Радио "Свобода".

Он выразил убеждение, что "свое дело с Луценко" он завершит "обязательно" и "Украина еще услышет извинения господина Луценко".

Вместе с тем Кушнарев отметил, что поскольку Луценко остался в правительстве Виктора Януковича, то он не имеет права "ставить личные отношения выше, чем интересы сотрудничества, начатого вместе с президентом".

Кушнарев также рассказал, что кандидатура Луценко на должность министра была неожиданностью для Партии регионов, но это был результат личных договоренностей между президентом Виктором Ющенко и Януковичем.

"Появление этой конкретно фигуры в составе правительства было абсолютной неожиданностью для нашей фракции. Это договоренности лично Януковича и президента. Реакция, безусловно, была отрицательная и очень бурная. Мы были фактически в полушаге от того, чтобы отклонить в сессионном зале именно эту кандидатуру", - сказал он.

Но, по его словам, когда вышел Янукович "и сказал: "я дал слово президенту", то этого было достаточно".

"Но я могу снова-таки сказать абсолютно откровенно: мы относительно этой фигуры голосовали, сцепив зубы и закрыв глаза", - добавил Кушнарев.

Он отметил, что решение президента по кандидатуре Луценко было политическим.

"Я абсолютно убежден, что Янукович как человек взвешенный, как человек, умеющий себя держать в руках и ставить превыше всего интересы дела, он сможет работать с Луценко, при условии, что Луценко не будет заниматься политическим популизмом, которым он занимался действительно весь прошлый год, если он избавится от синдрома революционной целесообразности", - сказал Кушнарев.

Украинская правда