Украина принимает все меры для международного давления на Россию с целью освобождения Савченко - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время общения с представителями украинской и крымскотатарской общин в Анкаре.

По словам президента, «сегодня в российском Донецке происходит фарс в виде незаконного судилища над украинским воином, офицером Вооруженных сил Украины Надеждой Савченко».

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«Грубо нарушая все международные права, без каких-либо обвинений уже почти два года украинского героя держат за решеткой. За последние дни мы приняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить международное давление на Россию со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, других государств-партнеров Украины, требуя немедленного, без каких-либо условий, освобождения Надежды Савченко из тюрьмы и возвращения ее в Украину», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что продолжит сухую голодовку, поскольку она требовала от российского «правосудия» объявить приговор в течение семи дней.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта начала сухую голодовку, резко ухудшилось.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательств непричастности Савченко.