Почему Гриценко согласился работать в правительстве Януковича

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что согласился быть министром обороны в новом правительстве, чтобы продолжить развитие украинской армии.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом заявил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя свое решение возглавить оборонное ведомство в новом составе правительства.

“Решение дать согласие на назначение министром далось мне непросто. Оно принималось в контексте тех процессов, которые происходили на протяжении последних месяцев в нашем государстве”, - сказал министр.

“Ключевым фактором, почему я согласился быть министром в правительстве бывшего оппонента Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах, была ответственность за то, чтобы результаты работы, которая проводилась в Министерстве обороны и Вооруженных Силах под моим руководством на протяжении полутора лет, стали необратимыми, чтобы завершить те процессы, которые начались», – сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, приход другого руководителя, с другим виденьем направлений, по которым будут двигаться Вооруженные Силы, мог бы повернуть процессы, которым положено начало, в другую сторону.

Он напомнил, что направление развития украинской армии четко определено Государственной программой развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы.

“Этот документ разрабатывался под моим руководством и изменений в этом плане не будет. Все процессы, направленные на повышение боевой подготовки, решение социальных вопросов, развитие вооружений остаются неизменными, – отметил А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны Украины также отметил, что если в 2005 году государство в лице правительства повернулось к Вооруженным Силам лицом, и это в военной среде встретили с воодушевлением, то в 2006 году все было наоборот.

“Сейчас есть шанс исправить эту ситуацию. И первым сигналом, чтобы говорить об этом серьезно, является принятие Бюджетной резолюции парламентом нового созыва, – сказал А.ГРИЦЕНКО. – В нее включены два пункта, которые не рассматривались в прошлом правительстве – выполнение Государственной программы развития Вооруженных Сил, обеспечение финансирования военного бюджета в 2007 году в объеме 2% ВВП и ликвидация, начиная с 1 января 2007 года, диспропорции в денежном обеспечении военнослужащих.

Глава оборонного ведомства также сказал, что выполнить эту задачу чиновников обязал парламент, в котором, работает коалиция, сформировавшая Кабинет Министров. “Если правительство честно, то оно должен выполнить эти обязательства. Если оно от них откажется, тогда я рассмотрю целесообразность пребывания в занимаемой должности”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.