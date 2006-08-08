Тарасюк готовит Януковичу план визитов

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отмечает, что внешнеполитический курс Украины останется неизменным, независимо от состава правительства.

Об этом говорится в комментарии Б.ТАРАСЮКА, распространенном пресс-службой блока “Наша Украина”.

“Я собираюсь активно продолжать свою деятельность в должности главы внешнеполитического ведомства, – сказал Б.ТАРАСЮК. – Хочу отметить, что внешнеполитический курс нашего государства останется неизменным, независимо от состава правительства. Об этом неоднократно заявлял Президент Виктор ЮЩЕНКО, этому есть и конституционные основания. В частности, статья 106 Конституции Украины оставляет за Президентом руководство внешнеполитической деятельностью нашей страны”.

“Кроме того, – отметил Б.ТАРАСЮК, – мы можем говорить об этом, не только исходя из положений Конституции, но и из политических договоренностей, достигнутых на прошлой неделе. Об этом свидетельствует и подписан ключевыми политическими силами парламента Универсал национального единства”.

“Сразу после одобрения нового состава правительства я получил целый ряд телефонных звонков от своих зарубежных коллег, – рассказал руководитель МИД Украины, – и сегодня уже можно говорить о подготовке к визиту в Украину министра иностранных дел Словакии Яна КУБИША и моем визите в Варшаву по приглашению польской коллеги Анны ФОТЫГИ”.

“Кроме того, сегодня я должен представить премьер-министру предложения МИД относительно международных контактов на уровне глав правительств, – сообщил Б.ТАРАСЮК. – И если премьер утвердит этот график, мы активно будем работать над его подготовкой”.

Напомним, сегодня в 14.30 в МИД Украины пройдет церемония представления премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ министра иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮКА.