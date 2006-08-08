БЮТ будет активно работать в Верховной Раде

Влияние последних столичных событий в Полтавской области пока еще существенно не чувствуется: в областном совете существует “помаранчевое” большинство и оно сохранится.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко, председатель Полтавской областной организации ВО "Батькивщина" Вадим ПЕТРЕНКО.

“Нынешняя ситуация сохранится и в большинстве городских, сельских и поселковых советах Полтавской области. Кстати, 14 из них возглавляют именно представители БЮТ, поэтому здесь об оппозиции и речи нет», - отметил В.ПЕТРЕНКО.

Он также отметил, что, несмотря на события последних недель, БЮТовцы активно будут работать в Верховной Раде. В.ПЕТРЕНКО выразил надежду, что в сентябре парламент примет закон о парламентской оппозиции, которая будет предусматривать четкий порядок предоставления оппозиционным политикам права на выступления в сессионном зале, права быть представленными в комитетах, на участие в бюджетных процессах и тому подобное.

“Мы будем строить межфракционную парламентскую оппозицию, хотя и в дальнейшем будем настаивать на роспуске парламента", - отметил народный депутат.

Напомним, в Полтавском облсовете 90 депутатов. Депутатское большинство составляет 59 депутатов от БЮТ, “Народного Союза Наша Украина” и Социалистической партии Украины.