Мороз при свидетелях пообещал Севастополю светлое будущее

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поддерживает инициативу Партии регионов создать в Севастополе территорию приоритетного развития или свободную экономическую зону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Севастополе народный депутат Украины (член фракции Партии регионов) Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, в воскресенье А.МОРОЗ прибыл на отдых в Крым, и "в присутствии свидетелей он официально заявил, что сделает все, чтобы закон о городе Севастополь был принят буквально в течение ближайших 6-10 месяцев".

Спикер "подчеркнул, что приветствует те инициативы, которые внесла Партия регионов, Николай АЗАРОВ относительно того, чтобы территория Севастополя без исключений, именно вся территория города, более 83 тысяч гектаров, была территорией приоритетного развития или свободной экономической зоной", - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По словам народного депутата, при этом А.МОРОЗ предложил: "Вы давайте свои предложения, почему вы только заявляете, что хотите, пусть городская государственная администрация вносит какие-то предложения, пакеты документов, а я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы закон о Севастополе был, и приветствую, чтобы на территории города была зона приоритетного развития".