Кучма назвал три главные ошибки Ющенко

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает отсутствие политики примирения Востока и Запада страны главной ошибкой нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО, главным достижением – активность общественности и свободу слова.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Л.КУЧМА увидел три главные ошибки в работе своего преемника В.ЮЩЕНКО. “Ну, по-видимому, первой ошибкой, - сказал экс-президент, - является то, что новая власть ничего не сделала для примирения Востока и Запада страны. Новая власть должна была сразу что-то делать для снятия противоречий. Власть же поступила наоборот”, - сказал он.

“Вторая ошибка, - по мнению экс-президента, - испортили отношения с Россией. А курс на Запад был слишком дерзким”. “Меня ругали за многовекторность, а я горжусь своей внешней политикой, считаю своей очень важной заслугой. Многовекторность помогала обеспечивать внутренний мир в стране. Она помогла сохранить и суверенитет страны”, – отметил Л.КУЧМА. Третья ошибка В.ЮЩЕНКО, по убеждению Л.КУЧМЫ, - кадровые чистки. По его словам, “выгнали из управления десятки тысяч опытных специалистов. А в условиях рыночной экономики такие люди на вес золота”.

В то же время главной заслугой нынешнего главы государства, по словам Л.КУЧМЫ, “является то, что активнее стала общественность, больше стало свободы слова”. При этом он отметил: "Правда, ответственности никакой".

На вопрос Радио Свобода, можно ли вообще преодолеть раскол между Востоком и Западом, Л.КУЧМА отметил: "Последние годы этой проблемы уже не существовало. В стране была стабильность, серьезно развивалась экономика. Люди лучше стали жить, появилась уверенность в завтрашнем дне. Исторические противоречия между Востоком и Западом постепенно сглаживались. Не нужно было обнажать проблемы, которые существовали. Например, проблема русского языка. А ее политики серьезно обнажили...Нужно было достичь консенсуса политических сил относительно стратегии развития страны".

По мнению Л.КУЧМЫ, компромисс, достигнутый В.ЮЩЕНКО И В.ЯНУКОВИЧЕМ, «не отдалит два берега Днепра один от другого. А это уже много".

Экс-глава государства считает идею широкой парламентской коалиции, "идеей исторического компромисса", и своей идеей.

Отвечая на вопрос, закончилась ли в Украине эпоха политической нестабильности и что является сейчас наибольшей угрозой стабильности, Л.КУЧМА ответил: "Главной угрозой для экономики страны является, в первую очередь, очередное повышение цены на газ. И эта угроза надвигается тайфуном на Украину. Россия через своего посла заявила, что цену будет диктовать только рынок, и в любом случае она не будет зависеть от формата парламентской коалиции. А экономические трудности могут вызвать и трудности политические".

По словам Л.КУЧМЫ, коллапса в результате подорожания газа, по-видимому, не произойдет. Хотя трудности будут, особенно в химической промышленности. "Все должны понимать, - отметил бывший руководитель государства, - что цена 230 долларов за тысячу кубометров является той ценой, которую платит Украина за новую внешнюю политику".

Говоря о назначении на должность премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и как это может повлиять на цену газа, Л.КУЧМА отметил, что "цена на газ не будет зависеть от того, кто сегодня возглавляет правительство... Мы потеряли время. Вы же понимаете, что 230 долларов – это политическая цена. Цена за смену курса Украины".