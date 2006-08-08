В Киеве “Audi” врезалась в рекламный щит: четверо погибших

В Киеве на проспекте Академика Палладина легковой автомобиль "AUDI" столкнулся с рекламным щитом, в результате чего авто загорілося.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибло четверо лиц и одно лицо с травмами легкой степени тяжести госпитализировано к больнице скорой медицинской помощи.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.

Все за сутки на территории страны зарегистрировано 168 дорожно-транспортных приключений, в которых погибло 28 лиц и 222, - травмировано.