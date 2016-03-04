Экс-посол Украины в ООН Сергеев о скандале вокруг собственной отставки: никаких контрактов не подписывал

Бывший посол Украины в ООН Юрий Сергеев отрицает, что подписывал контракт на работу в Йельском университете еще до увольнения из МИД, как это сообщалось в СМИ. О событиях, которые предшествовали его выходу на пенсию, дипломат рассказал в интервью журналисту Андрею Васильеву.

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Сергеев предполагает: вывод о том, будто контракт с Йелем был подписан еще до его отставки из МИД, был сделан на основе текста приглашения на работу, которое он получил по электронной почте, а не непосредственно контракта.

"Это не контракт, а приглашение, на которое я ответил таким образом, что ответ предоставлю после возвращения в Киев. Никаких контрактов ни с одним учреждением, включая Йель, не подписывал до времени этого интервью. Контракт с Йелем будет обсуждаться в ближайшие недели и будет касаться работы в 2016-2017 учебном году, то есть с сентября", - объясняет Сергеев.

Отметим, что согласно закону о дипломатической службе, Сергеев мог и должен был претендовать на назначение на должность первого заместителя министра. Сергеев подал заявление об увольнении 8 февраля, а впоследствии заявил, что министр Павел Климкин в течение двух месяцев не нашел времени для встречи с ним.

Однако, по версии министерства, которая звучала в СМИ, встреча министра с послом действительно планировалась, но была сорвана по вине самого Сергеева. Более того, в министерстве настаивают на ошибочности предположений о том, что министр игнорировал посла.

Дипломат прокомментировал заявления МИД так: "Инициатива о встрече с министром исходила от меня. Никогда не был приглашен на встречу... Насчет встречи с министром в субботу 6 февраля все было наоборот – я предупредил секретариат министра о том, что, если будет планироваться моя встреча с ним, то желательно ее организовать до 6 часов вечера, потому что после этого в ресторане "Княжий град", должен состояться ужин с университетскими друзьями по случаю моего дня рождения. Ресторан, кстати, находится рядом с МИД и был выбран на случай возможной встречи с министром".

"Со дня принятия указа 9 декабря (о назначении Ельченко послом – ред.) 2015 года по настоящее время никаких предложений не получал, наоборот слышал обратное – не жди, что тебе что-то предложат, иди в свой 150-дневный неиспользованный отпуск", - рассказал Сергеев о перспективах на дипломатической службе в Украине.

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Напомним, после двух сроков на посту Постоянного Представителя Украины в ООН, после избрания в Совет Безопасности, Юрий Сергеев, по его словам, не дождался предложения от МИД о своей дальнейшей работе, и принял решение о выходе на пенсию, а впоследствии принял предложение от Йельского университета.