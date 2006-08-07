Премьер завтра представит министра иностранных дел

Завтра в 14:30 в помещении МИД Украины пройдет церемония представления премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

После завершения официальной церемонии состоится подход Б.ТАРАСЮКА к представителям СМИ.

По вопросам аккредитации, которая завершается 8 августа в 13:00, и за дополнительной информацией обращаться по телефонам: 238-17-18, 238-15-29.