Премьер завтра представит министра иностранных дел
20:02, 07 августа 2006Политика
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД
Завтра в 14:30 в помещении МИД Украины пройдет церемония представления премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.
После завершения официальной церемонии состоится подход Б.ТАРАСЮКА к представителям СМИ.
По вопросам аккредитации, которая завершается 8 августа в 13:00, и за дополнительной информацией обращаться по телефонам: 238-17-18, 238-15-29.
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