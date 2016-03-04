В Антикоррупционном бюро пожаловались, что Генпрокуратура их игнорирует

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает ZN.UA.

"Мы истребовали у Генпрокуратуры около десяти дел. В том числе по заместителю главы СБУ Ровенской области, который был задержан по факту дачи взятки связанной по делу о незаконной добыче янтаря. Я вынес все эти решения, согласно процедуре согласовал их с антикоррупционным прокурором, но они не выполняются", - рассказал Сытник.

Также, по его словам, в распоряжении ГПУ находится массив данных по депутату от "Народного фронта" Николаю Мартыненко, которых не хватает НАБУ для проведения расследования. Вместе с тем, аналитики бюро одновременно с Генпрокуратурой занимаются делом о "рюкзаках Авакова".

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"Сейчас мы готовим материалы на истребование и этого дела у Генпрокуратуры. Однако, с другими органами у нас действительно нет таких проблем. К примеру, мы возбудили дело по Киотскому протоколу, зная, что расследования на этот счет ведут полиция и фискальная служба. По нашему запросу все материалы были нам оперативно переданы и мы смогли объединить дела в одно производство. В результате НАБУ практически завершило расследование. К сожалению, Генпрокуратура нас продолжает игнорировать", - добавил Сытник.

Глава НАБУ также отметил, что обращения писались не единожды, однако "никаких официальных ответов не получили". "Еще немного подождем и будем обращаться за помощью к парламенту. Для того, чтобы создать такой механизм", - сказал он.

В тоже время Сытник подчеркнул, что несмотря на принятую норма закона, согласно которой все дела, которые были открыты до начала деятельности НАБУ, остаются у Генпрокуратуры, у бюро имеются полномочия в случае необходимости истребовать их у ГПУ.

Ранее Сытник заявлял, что около 20 тысяч чиновников потенциально находятся в зоне интересов Национального антикоррупционного бюро Украины, при этом особое внимание приковано к судьям.