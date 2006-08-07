Ющенко и Янукович подытожили первый день правительства
19:11, 07 августа 2006Политика
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Обсудили экономику, органы власти и бюджет
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ проинформировал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о своем видении первоочередных мер, которые должен осуществить новый Кабинет Министров.
Как сообщает пресс-служба главы государства, телефонная беседа Президента и премьер-министра Украины, в ходе которой они обсудили экономическую ситуацию в государстве, состоялась сегодня.
Собеседники обсудили формирование в Украине органов власти, министерств и ведомств.
В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, кроме того, коснулись вопроса поступлений в государственный бюджет.
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