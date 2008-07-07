В БЮТ успокаивают: документ об отставке Кабмина - нелегитимен

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что внесенный в парламент фракцией Партии регионов документ о недоверии правительству не отвечает законодательству Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По его словам, согласно Конституции и законодательству Украины, на рассмотрение парламента выносится резолюция недоверия правительству, а фракция Партии регионов внесла проект постановления по данному вопросу.

Лидер фракции БЮТ также подчеркнул, что ни один комитет Верховной Рады не рассматривал этот вопрос, поэтому он не может быть вынесен на рассмотрение парламента. «Постановление нелегитимно», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный, в частности, народным депутатом Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов). Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.