Израиль преследует владельцев Платинум-банка и одесского аэропорта за отмывание денег

Сегодня вышел на свободу из-под домашего ареста бизнесмен Григорий Гуртовой, которого 17 февраля задержали в рамках расследования Службы безопасности Израиля об отмывании денег в особо крупных размерах. Задержали его менее чем на сутки, после чего отпустили под домашний арест сроком на две недели, пишет Южный курьер со ссылкой на израильское информагентство calcalist.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильское издание "Хаарец", Григория обвиняют в отмывании денег - по версии следствия он снял со счетов подконтрольной ему компании "Вилли-фуд" несколько миллионов долларов для того, чтобы вложить их в некую европейскую компанию, единственным активом которой является гостиница в Праге. Данная инвестиция, как отмечает издание, является лишь официальным прикрытием для выведения средств.

Служба безопасности Израиля (ISA) уже несколько лет вела расследование финансовых махинаций с отчетостью и обналичиванием средств, которые вел подконтрольный Григорию Гуртовому холдинг BGI. Несмотря на то, что Гуртовой выкупил BGI лишь летом 2015 года, ISA подозревает, что отмывание денег в холдинге началось еще при его прежнем владельце Александре Грановском.

В 2014-2015 гг. одесская мэрия вела длительную судебную тяжбу с Кауфманом и Грановским по возвращению аэропорта в муниципальную собственность или, как минимум, пересмотру своей доли в ООО "Международный аэропорт Одесса".

В итоге тяжба закончилась мировым соглашением, по которому аэропорт остается в собственности Кауфмана и Грановского. На мировой настоял тогда одесский губернатор Михаил Саакашвили.

А вскоре после этого областная администрация взяла в аренду у "Платинум-банка", председателем наблюдательного совета которого является Григорий Гуртовой, по завышенной ставке помещение под разрекламированный командой грузинских реформаторов Центр административных услуг.

Также бенефициары одесского аэропорта лично пообещали Саакашвили наконец-то завершить строительство нового пассажирского терминала, которое изначально планировали закончить еще в конце 2014 года.