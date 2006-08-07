Янукович передумал насчет референдума про НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься совместно правительством, Президентом и парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в Министерстве обороны Украины, представляя министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что принятие решения относительно вступления в НАТО не должно быть «движением по односторонней улице», и при его рассмотрении необходимо руководствоваться экономической целесообразностью.

«Я уверен, что сегодня власть в целом будет принимать взвешенные и коллегиальные решения. Правительство, Президент и парламент совместно определятся. Это слишком чувствительная тема для нашего общества», - сказал он.