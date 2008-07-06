Ехануров: ВМС обеспечивают интересы Украины уже тем, что они существуют

В современных условиях Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины эффективно обеспечивают национальные интересы государства самим фактом своего существования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом отметил сегодня в Севастополе министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ на праздновании 16-й годовщины ВМС Украины.

«Этот праздник является свидетельством весомого вклада национального военно-морского флота в обеспечение обороноспособности нашего государства. Всенародное шефство над кораблями и воинскими частями ВМС показывает стремление украинцев видеть свой флот сильным и готовым адекватно реагировать на угрозы и вызовы современности», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что ВМС Украины достойно представляют государство на международной арене, что является весомым вкладом в укрепление авторитета Украины как ведущей морской державы мира.

«Сегодня отечественный украинский флот наращивает потенциал морского компонента, который готов к действиям по сдерживанию, локализации и нейтрализации конфликтов на южных морских границах Украины», - сказал глава украинского оборонного ведомства.

Говоря о приоритетных задачах, поставленных сегодня перед ВМС Украины, Ю.ЕХАНУРОВ отметил переход флота на комплектование военнослужащими-контрактниками, в связи с чем создаются привлекательные условия для их службы.

Министр обороны также отметил, что продолжается реализация программы по разработке отечественного многоцелевого корабля типа «корвет», которыми в недалеком будущем должен быть обеспечен украинский флот.

Находясь в Севастополе, Ю.ЕХАНУРОВ поздравил военных моряков с праздником, вручил лучшим из них государственные и ведомственные награды.