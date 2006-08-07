Наталия Витренко созывает пресс-конференцию

14-00 - Пресс-конференция на тему: "Власть новая - курс прежний: предательство православно-славянской цивилизации и ликвидация государственного суверенитета Украины". В работе примут участие - председатель ПСПУ Наталия Витренко и заместитель председателя ПСПУ, главный редактор газет "Досвитни огни" и "Народная оппозиция" Владимир Марченко (ул. Рейтарская, 8/5а, 3-й этаж). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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