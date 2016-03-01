Правительство запретило госслужащим критиковать власти (документ)

Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об утверждении Правил этического поведения государственных служащих" № 65 (редакция от 11.02.2016).

Отмечается, что принятие акта вводит единые обязательные требования к стандартам этического поведения, добропорядочности в деятельности государственных служащих, а также будет способствовать недопущению давления со стороны представителей бизнеса или политических сил на должностных лиц государственных органов.

Речь идет о том, что служащие должны придерживаться следующих принципов: служение государству и обществу; достойное поведение; порядочность; лояльность; политическая нейтральность; прозрачность и подотчетность; добросовестность.

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При этом лояльность, как убеждено правительство, предусматривает: добросовестность по выполнению решений Рады, президента, Кабмина и государственного органа, в котором работает государственный служащий, независимо от своих собственных убеждений и политических взглядов; воздержание от любых проявлений публичной критики деятельности государственных органов, их должностных лиц; корректное отношение к руководителям и сотрудникам государственного органа при исполнении государственным служащим своих обязанностей.

Отмечается, что за нарушение этих правил госслужащих ждет дисциплинарная ответственность согласно закону.

Напомним, ранее директор Департамента цифровой экономики Минэкономразвития Елена Минич писала, что к такому решению решили прибегнуть после публичного выступления Айвараса Абромавичуса.